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Adanasporlu futbolculardan gazi Zeki Aksoy'a ziyaret

- Adanasporlu futbolcular, Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan uzman çavuş Zeki Aksoy'u hastanede ziyaret etti

Adanasporlu futbolculardan gazi Zeki Aksoy'a ziyaret


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un futbolcuları, Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri ile girdiği çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisi süren uzman çavuş Zeki Aksoy'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Tevfik Altındağ, Gökhan Süzen ve Abdulaziz Solmaz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavisi devam eden gazi Aksoy'u ziyaret etti.

Futbolcular, ziyarette Adanaspor taraftarı olan Aksoy'a imzalı forma hediye etti.

Zeki Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adanaspor'un renklerine aşık bir taraftarım. Tuttuğum takımın oyuncularını yanımda görmek beni çok mutlu etti. İyi ki Adanasporluyum. Hocalarımıza ve futbolcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Tevfik Altındağ ise Türk askeriyle gurur duyduklarını aktararak, "Vatani görevi için kendi hayatını tehlikeye atan kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederiz. Türk milleti olarak onlara çok şey borçluyuz. Umarım Zeki Aksoy kardeşimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşur." şeklinde görüş belirtti.

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