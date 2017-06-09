"Adanaspor'u layık olduğu yere döndüreceğiz"





ADANA (AA) - Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Spor Toto Süper Lig'e döneceklerine inandığını belirtti.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, turuncu-beyazlı kulübe zor bir dönem geçirdiği 2006'da başkan olduğunu anımsattı.

Göreve geldikten sonra takımı Süper Lig'e yükseltmeyi hedeflediğini aktaran Akgül, "Hep beraber bu süreci yaşadık. Bu süreçte kimi zaman mutluluktan, kimi zaman hüzünden beraber gözyaşı döktük." ifadesini kullandı.

Adanaspor'un her zaman yarışmacı bir takım olarak mücadele etmesini sağladıklarını vurgulayan Başkan Akgül, şunları kaydetti:

"Nihayetinde 3. çocuğum olarak gördüğüm Adanaspor'u ben hariç, hep birlikte Süper Lig'e çıkardık. Mütevazı taraftarımızla, mütevazı bir Adanaspor'la, mütevazı bir şampiyonluk yaşadık. Çünkü biz alın terimizle şampiyon olduk. Hiçbir şeyin arkasına sığınmadan net bir şekilde söylüyorum ki, ben hariç, hep birlikte Süper Lig'e çıkardığımız Adanaspor'u, tüm sorumluluğu üzerime alarak ben bir alt lige düşürdüm. Yönetimsel hatalarımla yüzleşiyorum, Adanaspor camiasına ve büyük Adanaspor taraftarına sesleniyorum. 11 sene önce ilk defa Adanaspor'u sahiplendiğimdeki azmi, heyecanı ve tutkuyu, bugün, yani yere düştüğümüz şu anda eskisinden daha da çok hissediyorum. Kulüpte farklı bir yapılandırma ile başlayacağımız yeni sezonda yapacağımız transferlerde de bu bilince sahip futbolcular tercihimiz olacak ve futbolcular bu bilinçle Adanaspor'a geleceklerdir. Büyük Adanaspor taraftarının da Adana halkının takımı olan Adanaspor'a bu bilinçle tribüne gelerek destek olacağından hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Hep birlikte bir Çukurova hikayesi ve Çukurova uyanışının simgesi olan Adanaspor'u layık olduğu yere tekrar döndüreceğiz."

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 25 puanla son sırada tamamlayan Adanaspor, TFF 1. Lig'e düşmüştü.