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Adanaspor'un devre arası kampı

- Turuncu-beyazlı ekip, hazırlılarını Antalya'da sürdürüyor

Adanaspor'un devre arası kampı


ANTALYA (AA) - Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Konakladığı otelin sahasında teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, iki grup halinde pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan maçla sona erdi.

Akdeniz temsilcisinin kampına bugün katılan Brezilyalı futbolcular Roni ve Renan Foguinho, takımdan ayrı koştu.

Adanaspor, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.


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ADANASPORAntrenmanFutbolKampSüperlig
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