Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Adanaspor'un kamp programı belli oldu

- Turuncu-beyazlılar, ligin devre arası çalışmalarına 29 Aralık Perşembe günü Adana'da başlayacak - Akdeniz ekibi, 2 Ocak Pazartesi gününden itibaren Antalya'da kampa girecek

Adanaspor'un kamp programı belli oldu


ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, 2016-2017 sezonunun devre arası çalışmalarına, 29 Aralık Perşembe günü Adana'da başlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekibin devre arası kamp programı belirlendi.

Sahasında, 24 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaştıktan sonra izne ayrılan futbolcular, 29 Aralık Perşembe günü Osman Yereşen Tesisleri'nde bir araya gelerek ilk antrenmanını yapacak.

Çalışmalarını 4 gün kentte sürdürecek Akdeniz ekibi, 2 Ocak Pazartesi günü kampa gireceği Antalya'ya gidecek.

Hazırlıklarını buradaki bir otelde sürdürecek Adanaspor, ligin 17. haftasında deplasmanda yapacağı Fenerbahçe maçına, Antalya'dan hareket edecek.

Kamp çerçevesinde yapılacak hazırlık maçlarının programı ise daha sonra paylaşılacak.

Ligin ilk 16 haftasında 10 puan toplayan Adanaspor, son sırada bulunuyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAdanaADANASPORAntalyaKampSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.