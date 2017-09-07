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Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor'da

- Sarı-siyahlı kulüp, golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek: "Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu" - Adem Büyük: "Malatyaspor beni çok istedi, transferimde ısrar ettikleri için için burayı tercih ettim"

Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor'da


İSTANBUL (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Güneşli'deki Wyndham Grand İstanbul Europe Otel'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek de katıldı.

Adem Büyük'ün kendileri için önemli bir transfer olduğunu belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Hem Malatyaspor'a hem kendisine hayırlı olsun. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Adem, kendini kanıtlamış bir futbolcu kardeşimiz. Hocamızın da çok istediği bir oyuncuydu. Adem'e, Malatya'yı tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa Kulüp Başkanı Turgay Ciner'e ve transferde büyük katkısı olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye de teşekkür ediyorum."

Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri arasındaki anlaşma nedeniyle Adem Büyük'ün, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 11 Eylül Pazartesi günü oynayacakları maçta forma giymeyeceğini dile getirdi.


- Adem Büyük: "Bu takımı hedeflediğimiz yerlere götüreceğiz"


Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Adem Büyük ise, "Malatyaspor beni çok istedi, transferimde ısrar ettikleri için burayı tercih ettim. Yeni çıkmış bir kulüp olmasına rağmen hedefleri var. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Malatya'ya ilk defa gideceğim, bunun için de çok heyecanlıyım. Bu takımı hedeflediğimiz yerlere götüreceğiz. Forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Başkanıma ve Kasımpaşa Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa'nın üzerimde büyük emeği var, onlar her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Beşiktaş'ın başındayken kısa bir süre çalışma şansı bulduğunu hatırlatan Adem, "Ertuğrul Sağlam, tecrübeli işini iyi yapan bir teknik adam. Malatyaspor'a da kısa sürede kattığı şeyler ortada." değerlendirmesinde bulundu.



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