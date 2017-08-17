ADÜ futbol takımı, ABD yolcusu

AYDIN (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği üniversitelerarası futbol şampiyonasında birinci olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) futbol takımı, Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na davet edildi.

ABD'de 2018 yılında yapılacak organizasyonun temsilcilerinden Suna Gönülşen, mayıs ayında finalde İstanbul Üniversitesi'ni yenerek şampiyon olan ADÜ'yü dünya şampiyonasına davet etmek için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.

ABD'den Türkiye'ye davetiye getirmekten gurur duyduğunu ifade eden Gönülşen, "Turnuva, ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde yapılacak. Adnan Menderes Üniversitesi'ne de davetiyeyi kendim getirmek istedim. Turnuvaya 12 ülkeden 12 takımın katılması bekleniyor. Bu 12 takım arasında da Türkiye’yi Adnan Menderes Üniversitesi temsil edecek." diye konuştu.

Turnuvaya katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını aktaran Bircan ise "Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımımızla gurur duyuyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Ülkemizi temsil etmek gurur verici. Biz her zaman desteğimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







