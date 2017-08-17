Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

ADÜ futbol takımı, ABD yolcusu

- Üniversitelerarası futbol şampiyonasında birinci olan Adnan Menderes Üniversitesi, dünya şampiyonasına davet edildi - Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bircan: "Ülkemizi temsil etmek gurur verici. Biz her zaman desteğimizi vermeye devam edeceğiz"

ADÜ futbol takımı, ABD yolcusu

AYDIN (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği üniversitelerarası futbol şampiyonasında birinci olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) futbol takımı, Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'na davet edildi.

ABD'de 2018 yılında yapılacak organizasyonun temsilcilerinden Suna Gönülşen, mayıs ayında finalde İstanbul Üniversitesi'ni yenerek şampiyon olan ADÜ'yü dünya şampiyonasına davet etmek için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.

ABD'den Türkiye'ye davetiye getirmekten gurur duyduğunu ifade eden Gönülşen, "Turnuva, ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde yapılacak. Adnan Menderes Üniversitesi'ne de davetiyeyi kendim getirmek istedim. Turnuvaya 12 ülkeden 12 takımın katılması bekleniyor. Bu 12 takım arasında da Türkiye’yi Adnan Menderes Üniversitesi temsil edecek." diye konuştu.

Turnuvaya katılmaktan büyük mutluluk duyacaklarını aktaran Bircan ise "Turnuvaya katılmaya hak kazanan takımımızla gurur duyuyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Ülkemizi temsil etmek gurur verici. Biz her zaman desteğimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes ÜniversitesiADÜDavetiyeDünya ŞampiyonasıFutbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5