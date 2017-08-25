Advocaat'ın Van Persie kararı değişmedi





İSTANBUL (AA) - Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacakları maçlar için açıkladığı aday kadroda Türkiye'den sadece Fenerbahçeli Robin van Persie'ye yer verdi.

Deneyimli teknik adam, geçen hafta belirlediği geniş kadroda bulunan Beşiktaşlı Ryan Babel ve Jeremain Lens ile Medipol Başakşehir'den Eljero Elia'yı kadrodan çıkarırken, Robin van Persie ile ilgili kararını değiştirmedi.

Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 31 Ağustos'ta deplasmanda Fransa ve 3 Eylül'de sahasında Bulgaristan ile yapacağı eleme grubu maçlarının kadrosunda yer aldı.

Basın toplantısı düzenleyen Advocaat, Robin van Persie'nin milli takım kadrosuna davet edilmesiyle ilgili bir soruya, "Sahip olduğumuz en iyi forvet oyuncularından biri. Milli takıma çok önemli katkı sağlayabilir." yanıtını verdi.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 101 maça çıkan Robin van Persie, attığı 50 golle de milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyor.

69 yaşındaki Advocaat, transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa'nın Nice takımına giden Wesley Sneijder'i de milli takım kadrosuna çağırdı.

Hollanda Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven)

Savunma: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV Eindhoven), Tonny Vilhena (Feyenoord), Davy Proepper (Brighton), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lizbon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskova), Arjen Robben (Bayern Münih).