Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Advocaat'ın Van Persie kararı değişmedi

- Babel, Lens ve Elia'yı Hollanda Mili Takımı'nın aday kadrosundan çıkaran teknik direktör Advocaat, Türkiye'den sadece Robin van Persie'ye yer verdi

Advocaat'ın Van Persie kararı değişmedi


İSTANBUL (AA) - Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacakları maçlar için açıkladığı aday kadroda Türkiye'den sadece Fenerbahçeli Robin van Persie'ye yer verdi.

Deneyimli teknik adam, geçen hafta belirlediği geniş kadroda bulunan Beşiktaşlı Ryan Babel ve Jeremain Lens ile Medipol Başakşehir'den Eljero Elia'yı kadrodan çıkarırken, Robin van Persie ile ilgili kararını değiştirmedi.

Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 31 Ağustos'ta deplasmanda Fransa ve 3 Eylül'de sahasında Bulgaristan ile yapacağı eleme grubu maçlarının kadrosunda yer aldı.

Basın toplantısı düzenleyen Advocaat, Robin van Persie'nin milli takım kadrosuna davet edilmesiyle ilgili bir soruya, "Sahip olduğumuz en iyi forvet oyuncularından biri. Milli takıma çok önemli katkı sağlayabilir." yanıtını verdi.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 101 maça çıkan Robin van Persie, attığı 50 golle de milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyor.

69 yaşındaki Advocaat, transfer döneminde Galatasaray'dan Fransa'nın Nice takımına giden Wesley Sneijder'i de milli takım kadrosuna çağırdı.

Hollanda Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven)

Savunma: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV Eindhoven), Tonny Vilhena (Feyenoord), Davy Proepper (Brighton), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lizbon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskova), Arjen Robben (Bayern Münih).

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dick AdvocaatFutbolHollanda Milli TakımıRobin Van PersieWesley Sneijder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5