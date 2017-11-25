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AFC Şampiyonlar Ligi kupası Urawa Red Diamonds'ın

- Finalin rövanşında konuk ettiği Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'i 1-0 yenen Urawa Red Diamonds, tarihinde ikinci kez bu organizasyondan zaferle ayrıldı

AFC Şampiyonlar Ligi kupası Urawa Red Diamonds'ın


ANKARA (AA) - Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi finalinin rövanşında El-Hilal'i 1-0 yenen Urawa Red Diamonds, şampiyonluğa ulaştı.

İki takım arasında 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında, Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds, Saitama kentiyle aynı adı taşıyan statta Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'i ağırladı.

Golsüz geçen ilk yarının ardından El-Hilal'da forma giyen Salim el-Devseri, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu bölümden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Urawa Red Diamonds, 88. dakikada Rafael da Silva'nın golüyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Japonya temsilcisi, 2007'nin ardından ikinci kez AFC Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

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Asya Futbol KonfederasyonuEl-HilalFinalşampiyonlar LigiUrawa Red Diamonds
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