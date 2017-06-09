AFİDER, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticileri Derneği'nin (AFİDER) üyeleri, iftar yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

İftara, dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda Ankaralı sivil toplum örgütü yöneticisi ve askeri yetkili de katıldı.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada gazilere, şehitlere ve şehit yakınlarına millet olarak minnet ve şükran borçlu olduklarını belirterek, "Biliyorum ki ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz ama her zaman sizin yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

Aygüney, dernek olarak Sarı Kanaryalar Burs Programı çerçevesinde yeni eğitim öğretim yılında ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği vereceklerini vurgulayarak, "Yönetim kurulu olarak burs programında şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına öncelik tanıma ve kontenjan açma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"Sevdamız Fenerbahçe'nin peşinde, Atamızın izindeyiz" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Aygüney, şunları kaydetti:

"Biz iş adamları ve profesyonel yöneticilerden oluşan bir derneğiz. Siyasi bir kimlik taşımıyoruz ancak sadece sporla ilgilenen bir camia da değiliz. Yaşadığımız dünyaya duyarlı, sorunlara çare arayan, sorumluluk hisseden kişileriz. Bu sorumluluk çerçevesinde ülkesini, vatanını, milletini seven, bilgili, kültürlü, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak için pek çok adım atıyoruz. Örneğin bu amaçla Sarı Kanaryalar Burs Programı'nı düzenliyoruz. Ayrıca bu çerçevede ihtiyaç duyan okullarda AFİDER kütüphanesi oluşturma kararı aldık. Bu projemizin ilk adımı olarak önceki gün Siteler semtimizde Abdullah Tokur İlköğretim Okulu'nda oluşturduğumuz kütüphaneyi açtık. Devamını getireceğiz."



