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AFİDER'den ortaokula kütüphane desteği

- Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneği, Abdullah Tokur Ortaokuluna kütüphane yaptırdı - Dernek Başkanı Aygüney: "Dezavantajlı bölgelerdeki okulların desteğe ihtiyacı olabiliyor. Biz de dernek olarak bu okullarımıza destek olma kararı aldık"

AFİDER'den ortaokula kütüphane desteği


ANKARA (AA) - Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneğinin (AFİDER), Altındağ ilçesindeki Abdullah Tokur Ortaokulunda yaptırdığı kütüphane törenle açıldı.

Açılış törenine, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, Okul Müdürü Mustafa Deniz, öğretmenler ve öğrenciler ile AFİDER üyeleri katıldı.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı bölgelerdeki okullara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Abdullah Tokur Ortaokulundaki engelli sınıflarıyla ilgili çalışma yapacaklarını da belirten Aygüney, "Dezavantajlı bölgelerdeki okulların desteğe ihtiyacı olabiliyor. Biz de dernek olarak bu okullarımıza destek olma kararı aldık. Bunun ilkini bugün gerçekleştirdik. Bu okulun engelli sınıflarının koşullarını da uygun hale getireceğiz. Başka okullara da destek olacağız ve elimizden gelen yardımı yapacağız." diye konuştu.

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