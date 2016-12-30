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"Ahmet Çalık 4 milyon avro"

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon avrodur" - "Galatasaraylı yöneticilerle hafta sonu bir görüşmemiz olacak" - "Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir"


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'a transferi gündemde olan Ahmet Çalık'ın bonservis bedelinin 4 milyon avro olduğunu söyledi.

İlhan Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzide kulüplerin, kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen futbolcuları kadrolarına katmak istemelerinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini ve "futbolcu fabrikası" olarak çalışmaya devam edeceğini belirten Cavcav, "Galatasaray'ın, futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, 'hayırlı olsun.' diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çalık'ın da Medipol Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez." dedi.

Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara'ya geleceği bilgisini veren Cavcav, şunları kaydetti:

"Ahmet'in transferine icazet verme şartımız 4 milyon avrodur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir."

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