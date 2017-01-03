Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi

- Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Koç: - "Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadık"

Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a transferi


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, futbolcuları Ahmet Çalık'ın transferi konusunda Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı İlhan Cavcav ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Ahmet'in transferiyle ilgili geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Ödeme şartları konusunda anlaşma sağlayamadık. Biz kasamızda parayı görmeden sözleşme imzalamayız." dedi.

Transfer konusunun henüz tamamen kapanmadığına dikkati çeken Koç, "İlerleyen günlerde bir kez daha görüşülebilir. Bizim talep ettiğimiz ücret belli. Teknik ekibimiz, Ahmet takımda kalacakmış gibi yoluna devam ediyor." diye konuştu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ahmet çalıkAli Rıza KoçFutbolGalatasaraySpor Toto Süper LigSüperligTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.