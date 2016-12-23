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"Ahmetlerimiz bize lazım"

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Ne Ahmet Çalık'ı ne de Ahmet Oğuz'u şu an satmayı düşünmüyoruz" - "İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu" - "Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek"


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz'u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi.

İlhan Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz'un transferlerine ilişkin haberlerin yer aldığını belirtti. Cavcav, "Ahmetlerimiz ile ilgili bazı gazetelerde dedikodular okuyorum ama ne Ahmet Çalık'ı ne de Ahmet Oğuz'u şu an satmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi gittiğini, bunun da kendisi ve camiayı mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, "Takımımız ligde halen iddialı durumda. Bu iddianın devam etmesi için de Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz'un takımımızda kalması daha doğru olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


-" İrfan Can bizim evladımız"


İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda ise Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştıklarını belirterek, "Bu kararın kendisi için de kulübümüz için de Başakşehir camiası için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz gibi İrfan Can Kahveci'nin de kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetiştiğini hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"İrfan Can bizim altyapımızda yetiştirdiğimiz değerli bir evladımız. İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu. Başakşehir ve sonrasında da bu böyle olacak. Burası onun yuvası. Beştepe'de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek."

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