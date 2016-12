"Ahmetlerimiz bize lazım" - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: "Ne Ahmet Çalık'ı ne de Ahmet Oğuz'u şu an satmayı düşünmüyoruz" - "İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu" - "Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek"

23 Aralık 2016 Cuma 14:16