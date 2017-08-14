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Akhisar Belediyespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, 2. haftada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışan yeşil- siyahlılarda, çapraz bağları...

Akhisar Belediyespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, 2. haftada Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışan yeşil- siyahlılarda, çapraz bağları kopan Hasan Ali Adıgüzel antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Okan Buruk, Hasan Ali'nin sakatlığından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Genç futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı düşündüğünü vurgulayan Buruk, "Hasan Ali'nin çapraz bağlarının kopması bizi üzdü. Beklentilerimiz olan bir oyuncuydu. Bu hafta ile tüm sezon formayı kapacağını düşünüyorduk ama olmadı. Sakatlığı nedeniyle 6 ay aramızdan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

Buruk, 2 transfer daha yaparak 24 kişilik kadroyu tamamlamak istediklerini kaydetti.

Paulo Henrique ise ilk maçında golle tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Akhisar Belediyespor'un çok iyi bir takım olduğunu aktaran Paulo Henrique, takımda iyi bir aile ortamı bulunduğunu söyledi.


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Akhisar BelediyesporAntalyasporOkan BurukSüper Lig
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