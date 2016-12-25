Akhisar Belediyespor evinde galip

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.



9. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazında aldığı topu, ceza sahası içindeki Mehmet Uslu'ya gönderdi. Bu futbolcunun altıpas içinde yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.



18. dakikada sürdüğü topla ceza sahası içine kadar gelen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



32. dakikada Ömer Ali Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortaya müsait durumda Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Bora Körk, topu tokatlayarak ağlarla buluşmasını önledi.



71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede topu önüne alan Vaz Te, ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.



75. dakikada Sissoko'nun verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Serken Kırıntılı meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.



82. dakikada Akhisar Belediyespor golü buldu. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Vaz Te kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



88. dakikada ceza sahası içindeki Muğdat Çelik'in pasında topu önünde bulan Vaz Te'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Muhabir: Sedat Şimşek-Turgay Duyar