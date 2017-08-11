Akhisar Belediyespor, sezona evinde başlıyor





MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 6. sezonunu geçirmeye hazırlanan Ege temsilcisi, ilk maçında yarın ligin yeni ekibi Demir Grup Sivasspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Barış Şimşek düdük çalacak.

Transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncuyla yollarını ayıran, 6 futbolcuyu kadrosuna katan Akhisar Belediyespor'da sezonun ilk maçı öncesinde Daniel Larsson dışında eksik bulunmuyor.

Akhisar Belediyespor'un yarınki mücadeleye Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Onur Ayık, Barbosa ve Paulo Henrique ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.





- Demir Grup Sivasspor'la 9. randevu





Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la daha önce 8 kez karşılaşan Akhisar Belediyespor, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda 11 gol atıp, kalesinde 11 gol gören Ege temsilcisi, iç sahada rakibine mağlup olmadı. Akhisar Belediyespor, Manisa'daki 4 maçta sahadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.





- Sezona iyi başlıyor





Süper Lig'de 6. kez mücadele edecek Akhisar Belediyespor, daha önceki 5 sezonun ilk haftasında mağlup olmadı.

Sezon açılış müsabakalarında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege temsilcisi, Eskişehirspor'u 1-0, Elazığspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 2-1 ve Kayserispor'u 2-0 yenerken, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor'un, geride kalan 5 sezonun ilk haftalarında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2012-2013 Eskişehirspor-Akhisar Belediyespor 0-1 2013-2014 Akhisar Belediyespor-Elazığspor 3-1 2014-2015 Balıkesirspor-Akhisar Belediyespor 1-2 2015-2016 Konyaspor-Akhisar Belediyespor 1-1 2016-2017 Kayserispor-Akhisar Belediyespor 0-2