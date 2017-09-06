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Akhisar Belediyespor'da Caner ve Lukac'ın sözleşmeleri uzatıldı

MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Caner Osmanpaşa ve Milan Lukac'ın bu sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattı.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin...

Akhisar Belediyespor'da Caner ve Lukac'ın sözleşmeleri uzatıldı


MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Caner Osmanpaşa ve Milan Lukac'ın bu sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin 2019-2020 sezonu bitimine kadar, Sırp kaleci Milan Lukac'ın sözleşmesinin ise 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

2015-2016 sezonunda Trabzonspor'dan Akhisar Belediyespor'a transfer olan Caner Osmanpaşa, yeşil-siyahlı formayla ligde 69 maça çıktı. Aynı sezon takıma dahil edilen Lukac da ligde 39 müsabakada görev yaptı.

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Akhisar BelediyesporCaner OsmanpaşaMilan LukacTransfer
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