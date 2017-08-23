Akhisar Belediyespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları





MANİSA (AA) - Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü sahasında yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen idmanda, pas ve koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini ifade etti.

Kazanmak için sahada her şeyi yaptıklarını kaydeden Buruk, "Lige kazanarak başlamak çok değerliydi. Bu tabii ki bize güven oluşturdu. Geçen seneden devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren kazanmak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Sezonun ilk maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiklerini hatırlatan genç teknik adam, "İlk hafta kazanarak ayrıldık. İkinci hafta Antalyaspor maçında kazanmak için her şeyi yaptık. Çok net gol pozisyonlarına girdik. Karşılaşmayı daha erken kendi lehimize çevirebilirdik fakat kötü goller yedik. Bizim en büyük özelliğimiz, gol yememek. Özellikle geçen sezon ligin son haftalarında ve bu sezonun ilk haftasında gol yememiştik ama bu hafta kolay iki gol yedik. Kendimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Bu hafta sahamızda oynayacağımız bir karşılaşma var. Buna da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Antalyaspor maçında ağrılarıyla, iğne olup çıkan oldu. Fedakar bir takım var. Oyuncular, oynamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanmamız gereken bir maç ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da iki haftada zorlu iki karşılaşmadan 4 puanla ayrıldı. Özellikle hücumda etkili oyuncuları ve geçen seneden devam eden bir takım olgusu var. İnşallah güzel bir karşılaşma olur."

Takım olarak yüzde 100 hazır olmadıklarını söyleyen Buruk, 2-3 hafta içerisinde istedikleri seviyeye ulaşacaklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının sürdüğüne değinen Okan Buruk, 1 ya da 2 oyuncuyu daha takıma kazandırmak istediklerini vurguladı.