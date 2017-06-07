Akhisar Belediyespor'un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa





MANİSA (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta 90 dakika sahada kalan Akhisar Belediyespor'un savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, geçen sezonki gibi takımın en istikrarlı ismi olarak dikkati çekti.

2016-2017 sezonunu 48 puanla 7. sırada tamamlayan ve ligdeki 5. sezonunda en başarılı dönemini geride bırakan Akhisar Belediyespor, bu sezon 3 teknik adamla çalıştı. Sezona Cihat Arslan'la başladıktan 2 hafta sonra Tolunay Kafkas'ı göreve getiren Ege temsilcisini, sezonun son 9 haftasında Okan Buruk çalıştırdı.

Bu sezon 32 futbolcunun forma şansı bulduğu Akhisar Belediyespor'da 33 maçta da 90 dakika sahada kalan Caner Osmanpaşa (2970 dakika), geçen sezonki gibi en istikrarlı oyuncu oldu.

Caner'in ardından 2783 dakika sahada kalan Miguel Lopes ve 2413 dakika mücadele eden Ömer Bayram sıralandı.





- En golcü isim Vaz Te





Süper Lig'de ilk 25 haftada 18 golle ligin en az gol atan ekibi durumunda olan Akhisar Belediyespor, son 9 haftada 28 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sezonu 11 golle tamamlayan Vaz Te takımda en golcü isim olurken, Vaz Te'yi 7 golle Cikalleshi, beşer gollü Olcan Adın ve Özer Hurmacı, 4 golle Hugo Rodallega, üçer gollü Miguel Lopes ile Mustafa Yumlu ve birer gole imza atan Aykut Çeviker, Custodio, Larsson, Muğdat Çelik ve Sissoko izledi.

Bu sezon Akhisar Belediyespor'un hanesine, rakip futbolcuların kendi filelerini havalandırmasıyla da 3 gol yazıldı. Gaziantepsporlu Wallace Reis, Osmanlıspor'dan Prochazka ve Atiker Konyasporlu Skubic, Akhisar Belediyespor ile yaptıkları maçlarda kendi kalesine gol attı.





- En az kart gören ekiplerden





Sezon boyunca, futbolcuları 69 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan Akhisar Belediyespor, ligin en az kart gören ekiplerinden biri oldu.

Aykut Çeviker ve Onur Ayık'ın kırmızı kart gördüğü yeşil-siyahlı ekipte Özer Hurmacı 7, Miguel Lopes ile Custodio ise 6 kez sarı kartla cezalandırıldı.





- 2016-2017 sezonu raporu





Akhisar Belediyespor'da 2016-2017 sezonunun raporu şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol Alper Uludağ 1 1 90 0 0 0 Aykut Çeviker 18 10 1132 3 1 1 Bokila 4 0 60 0 0 0 Bora Körk 12 11 1035 2 0 0 Caner Osmanpaşa 33 33 2970 3 0 0 Cikalleshi 14 11 992 2 0 7 Custodio 28 28 2269 6 0 1 Douglao 6 6 536 1 0 0 Fatih Öztürk 11 11 990 1 0 0 Hasan Ali Adıgüzel 4 1 91 0 0 0 Hugo Rodallega 17 17 1518 3 0 4 Julio Sami 5 3 216 0 0 0 Kadir Keleş 13 12 1044 2 0 0 Kofi Adu 3 1 122 1 0 0 Larsson 9 1 270 0 0 1 Mervan Çelik 7 5 379 1 0 0 Miguel Lopes 31 31 2783 6 0 3 Milan Lukac 12 12 1035 0 0 0 Muğdat Çelik 21 3 525 1 0 1 Mustafa Yumlu 12 12 1075 5 0 3 Nguemo 11 11 852 0 0 0 Olcan Adın 16 14 1175 2 0 5 Onur Ayık 25 10 1134 3 1 0 Orhan Taşdelen 9 6 553 2 0 0 Ömer Bayram 30 28 2413 4 0 0 Özer Hurmacı 29 27 2113 7 0 5 Samardzic 3 3 249 0 0 0 Serdar Kesimal 8 8 720 3 0 0 Sissoko 20 15 1480 4 0 1 Soner Aydoğdu 27 21 1804 3 0 0 Tolga Ünlü 4 3 274 2 0 0 Vaz Te 31 19 1740 2 0 11



