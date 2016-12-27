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Akhisar Belediyespor'un konuğu Ümraniyespor

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda ilk sırada yer alan Akhisar Belediyespor, gruptaki dördüncü maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek. Grupta mağlubiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, ilk 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle...

Akhisar Belediyespor'un konuğu Ümraniyespor


MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda ilk sırada yer alan Akhisar Belediyespor, gruptaki dördüncü maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Grupta mağlubiyeti olmayan Akhisar Belediyespor, ilk 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Ümraniyespor'u 2-1 yenerek, 5 puanla liderliğe yükselen Ege temsilcisi, rakibiyle yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Bursaspor ile Aydınspor 1923, 29 Aralık Perşembe günü Bursa'da karşılaşacak.

Yabancı oyunculardan sadece Nguemo'nun yer aldığı Akhisar Belediyespor'un 18 kişilik maç kadrosunda Özer Hurmacı ve Caner Osmanpaşa da bulunmuyor.

Akhisar Belediyespor'un müsabaka kadrosu şöyle:

Fatih Öztürk, Bora Körk, Aykut Çeviker, Muğdat Çelik, Abdulkadir Özdemir, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Nguemo, Alper Uludağ, Serdar Kesimal, Kadir Keleş, Mervan Çelik, Hasan Ali Adıgüzel, Safa Ali Memnun, Bertuğ Bayar.


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Akhisar BelediyesporFutbolÜmraniyesporZiraat Türkiye Kupası
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