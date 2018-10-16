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Akhisarspor, bilet fiyatlarını yüzde 15 indirdi

Yeşil-siyahlı ekip, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde, yıl sonuna kadar maç biletlerinde yüzde 15 indirim kararı aldı

Akhisarspor, bilet fiyatlarını yüzde 15 indirdi
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MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde, 2018 yılı sonuna kadar maç bileti fiyatlarında yüzde 15 indirim uygulayacak.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel ile bir araya gelen Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na katkıların ilçede de büyüdüğünü söyledi.
Akhisarspor'un bu konuda öncü olmak istediğini kaydeden Ulusoy, "İlk ziyaretimiz onlara oldu. Akhisarspor, maç bileti fiyatlarında yıl sonuna kadar yüzde 15 iskonto yapacak." diye konuştu.
Kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel de bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim kararı aldıklarını dile getirerek, "Bu indirim, ekonomik katkının yanında, psikolojik olarak da vatandaşlarımıza motivasyon sağlayacak. Bu beklenti içindeyiz. İnşallah bu darboğazdan çok yakında hep beraber millet olarak çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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