Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC TFF
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Akhisarspor, Osmanlıspor deplasmanında

- Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarının son maçında yarın Osmanlıspor'a konuk olacak

Akhisarspor, Osmanlıspor deplasmanında


İZMİR (AA) - Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarının son maçında yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1'lik skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ege temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes ile Caner Osmanpaşa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Daniel Larsson, Paulo Henrique ile kaleci Fatih Öztürk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Emnes'in de hafif sakatlığı bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek ve son çalışmasını burada yapacak. Osmanlıspor müsabakasının ardından Akhisar'a dönmeyecek Manisa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü oynayacağı Boluspor karşılaşması için Bolu'ya geçecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolOsmanlısporSüperligTeleset Mobilya Akhisarspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5