Akhisarspor, Osmanlıspor deplasmanında





İZMİR (AA) - Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarının son maçında yarın Osmanlıspor'la karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1'lik skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ege temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes ile Caner Osmanpaşa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Daniel Larsson, Paulo Henrique ile kaleci Fatih Öztürk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Emnes'in de hafif sakatlığı bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol gördü.



Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek ve son çalışmasını burada yapacak. Osmanlıspor müsabakasının ardından Akhisar'a dönmeyecek Manisa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü oynayacağı Boluspor karşılaşması için Bolu'ya geçecek.

