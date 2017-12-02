Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Uğur Yılmaz hakkı eren Halit Yıldız Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

14. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Aytaç Kara'nın ortasında, ceza alanı içinde Adem'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutunda kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan Olcan'ın kullandığı köşe atışında, Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Azubuike'nin yaptığı ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Mina'nın vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Olcan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Paulo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Muhabir: Ali Korkmaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolSporSüperligTeleset Mobilya Akhisarspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5