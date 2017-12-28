Akın Çorap Giresunspor gözünü kupaya dikti





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında dün konuk ettikleri Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendiklerini anımsattı.

Takımın oynadığı futbol ve aldığı sonuçla tur için umutlandıklarını dile getiren Kazancıoğlu, "Süper Ligin ilk yarısını lider tamamlayan rakibimiz karşısında galip geldik ve ikinci maç için avantaj yakaladık. İstanbul deplasmanında oynayacağımız ikinci karşılaşmada da iyi mücadele ortaya koyarak sahadan bize turu getirecek sonuçla ayrılmayı arzu ediyoruz." dedi.

Akın Çorap Giresunspor'un ligin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettirdiğini vurgulayan Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Bir önceki turda da Süper Lig'in önemli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşmıştık ve rakibimize iki maçta da kaybetmedik; evimizde yenmiş, deplasmanda ise berabere kalmıştık. Son 16 turunda Süper Lig'in ilk yarısının lideri Medipol Başakşehir ile eşleştik. İlk maçı evimizde 3-1 kazanmasını bildik. Kupada aldığımız sonuçlarla tüm dikkatleri üzerimize çektik. Futbol kamuoyu bugünlerde Akın Çorap Giresunspor'u konuşuyor."

Bu tura gelene kadar kupada zorlu rakipleri elediklerini anlatan Kazancıoğlu, "Alınan sonuçlar hedefi yeniden belirlememizi sağladı. Neden final oynamayalım. Her takımı yenecek, eleyecek oyuncu grubuna sahibiz. Akın Çorap Giresunspor olarak tarihimizde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi ve Giresun halkına kupayı hediye etmeyi hedefliyoruz. Bunun mutluluğunu, sevincini Giresunlulara yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.