Akın Çorap Giresunspor, stoper arayışında





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, bir stoper daha alıp transfer çalışmalarını tamamlamak istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon başarıyı yakalamak için iyi bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Defans mevkisini güçlendirmek için son olarak Bruno Alves De Souza'yı kadrolarına kattıklarını dile getiren Özkul, "Bu mevkiye bir oyuncu daha almak istiyoruz. Transfer sezonu 8 Eylül'de sona eriyor. Bu zamana kadar çalışmalarımız sürecek, şartlarımıza uygun bir oyuncu bulduğumuzda transfer edeceğiz. Bir stoper daha alıp transfer çalışmalarını tamamlamak istiyoruz." dedi.

Futbolculara verilen bayram izninin ardından 4 Eylül Pazartesi takımın toplanacağını ifade eden Özkul, "Sahamızda oynayacağımız Eskişehirspor maçına hazırlanacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak. Sahamızın avantajıyla kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu ana kadar gidişattan memnunuz, inşallah sezon boyuncu üzerine katarak devam ederiz." diye konuştu.