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Akın Çorap Giresunspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

- Teknik direktör Diyadin: - "Hedefimiz kendi evimizde ayaklarımızı yere sağlam basıp galip gelmek"

Akın Çorap Giresunspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Hedefimiz kendi evimizde ayaklarımızı yere sağlam basıp galip gelmek." dedi.

Diyadin, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç nedeniyle lige verilen arada iyi hazırlandıklarını söyledi.

Tekrar kaldıkları yerden lige en iyi şekilde devam edeceklerini ifade eden Diyadin, "Önümüzde bir Eskişehirspor maçı var, önemli oyuncuları olan bir rakibe karşı oynayacağız ancak biz de iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Hedefimiz kendi evimizde ayaklarımızı yere sağlam basıp galip gelmek." diye konuştu.

Diyadin, her iki takım açısından zor bir maç olacağını belirterek, seyircilerden takımı desteklemelerini istedi.

Öte yandan Giresunsporlu futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, altyapı oyuncuları ve kulüp personeli antrenman öncesinde bayramlaştı.

Yeşil beyazlı ekip, Kurban Bayramı nedeniyle verilen iznin ardından 10 Eylül Pazar günü oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı.


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Akın Çorap GiresunsporMetin DiyadinTFF 1. Lig
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