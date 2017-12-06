Akın Çorap Giresunspor'da hedef 3 maçta 9 puan





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, ligde ilk yarıda kalan 3 maçta hedeflerinin 9 puan almak olduğunu söyledi.

Bozbağ, iş yerinden düzenlediği basın toplantısında, geride kalan 14 maçta şanssızlıklardan kaynaklanan puanlar kaybettiklerini ancak alınan 24 puanın da lig şartlarına göre kötü olmadığını belirtti.

Giresun halkının 40 yıllık Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Bozbağ, "Benim ve yönetim kurulumuzun düşüncesi, hayali her zaman Giresunspor oldu. Giresunspor bayrağını en yukarılarda dalgalandırmaya çalışıyoruz. Çok şükür buralara kadar geldik. Önemli olan zirvede olmak değil, nereden, nasıl geldiğimizdir. Buralara kolay gelmedik. Görev süremiz bitene kadar da aynı mücadele içerisinde olacağız." dedi.

İlk yarının üç hafta sonra tamamlanacağını, hedeflerinin 9 puan alarak devre arasına iyi bir sıralamada girmek olduğunu dile getiren Bozbağ, "Sezona çok iyi başlangıç yaptık ancak ilerleyen haftalarda şanssız puanlar kaybettik. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Mücadele ediyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Kötü oynamıyoruz ama istenilen sonuçlar gelmedi. İlk yarının tamamlanmasına 3 hafta kaldı ve hedefimiz 9 puan almak. Bu puanlar bizi çok farklı yerlere taşır. Üç maçı da kazanacak güçteyiz." diye konuştu.

Bozbağ, devre arasında başta forvet hattı olmak üzere bazı bölgelere takviyeler yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında yaptığımız transferlerde hemen hemen başarılı olduk. Forvette sorunumuz var ve Dale uyum sürecini atlatamadı. Çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yaşadığımız uyumsuzluk bizi etkiledi. Yerine oynayanlar da görevini layıkıyla yaptı. İleri uçta bir sıkıntı var. Buraya bir transfer yapacağız. Hocamızla oturup konuşacağız, eksik görülen bölgelere de takviyeler yapılacak."