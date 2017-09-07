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Akın Çorap Giresunspor'da hedef galibiyet

- TFF 1. Lig ekibinin basın sözcüsü Kurt: - "Eskişehirspor'u mağlup ederek ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Akın Çorap Giresunspor'da hedef galibiyet


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de, 10 Eylül Pazar günü sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, rakiplerini mağlup ederek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini ancak Eskişehirspor karşısında 3 puana ulaşacak kadro gücüne sahip olduklarını belirtti.

Saha ve seyirci avantajlarının kendilerinden yana olduğunu, bu fırsatı iyi değerlendireceklerini dile getiren Kurt, "Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden biri. Zor maç olacak. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılmak. Saha ve seyirci avantajı bizde. Bunu iyi değerlendirerek 90 dakika sonunda galip gelip ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Kurt, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Cizrespor ile eşleştiklerini anımsatarak, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.


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