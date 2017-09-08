Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Akın Çorap Giresunspor'da savunmaya takviye

- Karadeniz temsilcisi, deneyimli stoper Aykut Demir'i kadrosuna kattı

Akın Çorap Giresunspor'da savunmaya takviye

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, stoper Aykut Demir ile anlaştı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı yazılı açıklamada, uzun uğraşlar sonucunda 29 yaşındaki tecrübeli stoper Aykut Demir ile anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

Bozbağ'ın açıklamasında, "A Milli Takım da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 49 kez milli formayı taşıyan oyuncu, 190 maç da Süper Lig'de forma giymiştir. Kariyerinde ilk defa TFF 1. Lig'de mücadele edecek oyuncumuza Giresunspor'umuzun zorlu mücadelesine ortak olmayı kabul ettiği için teşekkür eder, omuz omuza koşacağımız hedeflerde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akın Çorap GiresunsporAykut DemirTFF 1. LigTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5