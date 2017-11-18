Akın Çorap Giresunspor'un gözü zirvede





GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, Altınordu maçını kazanıp zirveye ortak olmak istediklerini belirtti.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi.

Lider Ümraniyespor'un puan kaybettiğine işaret eden Kazancıoğlu, "Liderin kaybettiği bir haftada önemli bir Altınordu maçı oynayacağız. Altınordu maçını kazanıp zirveye ortak olmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz." dedi.

Kazancıoğlu, ligde her maçın zorlu ve final havasında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kolay bir maç yok, iyi konsantre olup kazanmak adına daha çok mücadele eden karşılaşmalardan galip geliyor. Biz de bu yönde Süper Lig için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehrin Süper Lig özlemini bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında yarın Bornova Stadı'nda oynanacak Altınordu-Akın Çorap Giresunspor karşılaşması, saat 15.30'da başlayacak.