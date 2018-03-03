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AKUT Sporcusu Balkan rekoru kırdı

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı sporcularımızdan Gülçin Güreşçi'nin de içinde bulunduğu Türkiye Karması, İstanbul TAF Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası'ndaki 4 x 200 bayrak yarışında, Balkan rekoru kırarak 1'inci oldu.

AKUT Sporcusu Balkan rekoru kırdı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, 24 - 25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul TAF Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı sporcularımızdan Gülçin Güreşçi'nin de içinde yer aldığı Türkiye Karması, İstanbul TAF Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası'ndaki 4 x 200 bayrak yarışında, Balkan rekoru kırarak 1'incilik elde etti.

Milli Sporcu Gülçin Güreşçi, ayrıca katıldığı 60 metre yarışında 2'nci oldu. 200 metre yarışına da katılan Güreşçi, 2'nci oldu. Başarılı sporcu, uzun atlama yarışlarında ise 2'inci oldu.

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı Sporcusu Sebahattin Çinkılıç ise 200 metre yarışında 4'üncü oldu. Bizi gururlandıran sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
AKUT Sporcusu Belgrad'ta Türkiye'yi temsil edecek

AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı sporcusu Gülçin Güreşçi, 10-11 Mart 2018'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta Türkiye adına 60 metre, 200 metre ve 4 x 200 bayrak ve uzun atlama yarışlarında ülkemizi temsil edecek.
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