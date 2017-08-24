Alaçatı'da rüzgar sörfü heyecanı

İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Alaçatı Açık Rüzgar Sörfü Slalom Yarışları, yarın başlayacak.

Yapılan açıklamada, Active Sörf Okulu Cotta Plajı'nda düzenlenecek organizasyonun, 27 Ağustos'ta sona ereceği ifade edildi.

Yarışlara Çağla Kubat, Fulya Ünlü, Bora Kozanoğlu, Erkan Morgan gibi isimlerin de katılmasının beklendiği belirtildi.

Organizasyonu düzenleyen firmanın yetkilisi Tayfun Özel, slalom sınıfında sekiz kategoride yarış yapılacağını, lisanlı ya da lisanssız herkesin bu yarışlara katılabileceğini kaydetti.