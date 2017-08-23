Alanyaspor'da Kardemir Karabükspor mesaisi sürüyor





ANTALYA (AA) - Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, tam sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Fabrice N'Sakala katılmadı.

Alanyaspor'un golcü oyuncusu Vagner Love, idman öncesi Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin gol kralına verdiği "Altın Top" ödülünü Emre Akbaba'nın elinden aldı. Brezilyalı golcü, idman öncesi teknik ekip, takım arkadaşları ve ödülüyle fotoğraf çektirdi.





- Savut: "Kardemir Karabükspor maçından galip ayrılmak istiyoruz"





Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında kritik bölgelerde yaptıkları bireysel hatalardan dolayı sahadan puansız ayrıldıklarını ifade eden Savut, "Sahamızda oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçından galip ayrılmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanabilecek kalitemiz var. Gerekli çabayı sarf ederek, ihtiyacımız olan galibiyeti almaya çalışacağız." diye konuştu.