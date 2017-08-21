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Alanzinho, BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı

- Türkiye'de daha önce Trabzonspor, Balıkesirspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Alanzinho, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sinopspor ile prensip anlaşmasına vardı

Alanzinho, BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı


SİNOP (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sinopspor, Brezilyalı futbolcu Alanzinho ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüp başkanı Ayhan Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları Alanzinho'nun yarın kente geleceğini söyledi.

Alanzinho'nun Sinopspor'a transferi konusunda oyuncunun kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardıklarını ifade eden Özhan, "Alanzinho şu an İstanbul'da ve yarın uçakla Sinop'a gelecek. Kendisine güzel bir karşılama yapacağız. Daha sonra kulüpte resmi sözleşme imzalanacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özhan, Alanzinho ile bir yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirterek, yeni sezon öncesi iddialı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti.

Mor-beyazlı kulüp, daha önce de Bursaspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen Sierra Leoneli futbolcu İbrahim Teteh Bangura'yı renklerine bağlamıştı.

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