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Alaves'te De Biasi dönemi kısa sürdü

- La Liga'da son sırada yer alan Alaves, yaklaşık 2 aydır takımın başında bulunan İtalyan teknik adam De Biasi'nin görevine son verdi

Alaves'te De Biasi dönemi kısa sürdü


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves'te İtalyan teknik direktör Gianni De Biasi ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle 61 yaşındaki De Biasi'nin görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, İspanyol Javier Cabello'nun geçici teknik direktör olarak görevlendirildiği belirtildi.

Sezona Arjantinli Luis Zubeldia yönetiminde başlayan Alaves'te ilk 5 maçın kaybedilmesinin ardından göreve De Biasi getirilmişti. Yaklaşık 2 ay görevde kalabilen De Biasi yönetimindeki Alaves, 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Alaves, La Liga'da 13 hafta sonunda 6 puanla son sırada yer alıyor.

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