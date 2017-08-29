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Alexandria Quigley Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, geride kalan iki sezonda Fenerbahçe'de forma giyen ABD'li oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı

Alexandria Quigley Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, geride kalan iki sezonda Fenerbahçe'de forma giyen ABD'li oyuncu Alexandria Quigley'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 1,78 metre boyundaki tecrübeli oyun kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Avrupa kariyerinde daha önce Mersin Büyükşehir Belediyespor, Pecs, Good Angels Kosice ve Wisla Can-Pack formalarını giyen Quigley, geride kalan iki sezonu Fenerbahçe'de geçirdi.

Alexandria Quigley, sarı-lacivertli takımla geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 14,9 sayı, 2,6 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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