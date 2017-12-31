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Ali Koç'tan yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.Koç, başkan adaylığı için oluşturduğu sosyal medya hesaplarından yayımlanan...

Ali Koç'tan yeni yıl mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün 2018 yılı mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.

Koç, başkan adaylığı için oluşturduğu sosyal medya hesaplarından yayımlanan video ile sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri ve taraftarlara seslendi.

Her yılın yeni hedefler ve umutlarla başladığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'mizin mücadele ettiği her branşta adını şampiyonluklara yazdıracağı, Türkiye ve Avrupa'daki zaferlerimizle gururlanacağımız bir 2018 temenni ederim. Her şeyden önemlisi her zaman ifade ettiğim gibi camia olarak omuz omuza verdiğimiz, birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimiz ve her anlamda Fenerbahçe'mizin kazandığı bir yıl olsun. Bildiğiniz gibi önümüzdeki günler benim açımdan çok büyük önem ve heyecan taşıyor. Fenerbahçe'miz için çıktığım bu yolculukta heyecanımı paylaştığınızı görmek, desteğinizi hissetmek, benim için çok kıymetli. Bugüne dek vermiş olduğunuz destek ve sahiplenme için ben ve ekibim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesileyle sizin, ailenizin ve sevdiklerinizin yeni yılını kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk ve tabii ki sarı lacivert başarılarla dolu bir yıl dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçeFutbolSüperlig
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