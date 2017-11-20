Ali Turan'ın sözleşmesi uzatıldı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Ali Turan'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar ile 34 yaşındaki futbolcu Ali Turan katıldı.

Baydar, 2012'den bu yana yeşil-beyazlı takımda forma giyen Ali Turan'ın yakaladıkları başarılara katkı veren önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcunun, iyi ve kötü dönemlerde takımda yer aldığına dikkati çeken Baydar, "Kendisinin, Konyaspor'un bugünlerini, geleceğini en iyi değerlendirecek bir oyuncumuz olarak görüyor ve düşünüyoruz. Birçok antrenör geldi geçti ama Ali Turan arkadaşımız hırsıyla, inancıyla, çalışkanlığı ve beyefendiliğiyle kulübümüze şu ana kadar büyük katkılarda bulundu. 2020 yılına kadar inşallah yeşil-beyazlı camiamıza hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.

Ali Turan da Konyaspor'da geçirdiği 6 yılın ardından bugün ilk günkü kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Konyaspor'un önemli başarılara imza atmış bir takım olduğuna işaret eden Ali Turan, şunları kaydetti:

"Dolu dolu başarılar yakaladık. Tabii bunlar kolay değildi. Bu başarıları takım olarak elde ettik. Bunun temeli, kurduğumuz arkadaşlıktan geliyor. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu aileyi de hiçbir zaman bozmadık. Konyaspor ailesinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Futbolda istikrar çok önemli. Ben de bu istikrarı yakaladığım için çok mutluyum."



