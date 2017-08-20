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Almanya Rallisi'ni Tanak kazandı

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenen 10. ayağını kazanan M-Sport takımından Tanak, sezonun 2. birinciliğini elde etti

Almanya Rallisi'ni Tanak kazandı


ANKARA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Almanya'da düzenlenen 10. ayağını, M-Sport takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 311,22 kilometre uzunluğundaki 10. yarışını, 2 saat 57 dakika 31.7 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 2'nci ralli zaferine ulaştı.

Liderden 16.4 saniye sonra bitişe gelen Citroen Total Abu Dabi takımından Andreas Mikkelsen 2'nci, son 4 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise takım arkadaşı Tanak'ın 30.4 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Puanını 177'ye yükselten Ogier, önceki yarışta Hyundai'den Thierry Neuville'e kaptırdığı şampiyona liderliğini geri aldı.

WRC'nin 11. ayağı, 5-8 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

Almanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:


1. Sebastien Ogier: 177 puan

2. Thierry Neuville: 160

3. Ott Tanak: 144

4. Jari-Matti Latvala: 123

5. Daniel Sordo: 89

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Almanya RallisiOtomobil SporlarıOtt TanakWRC
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