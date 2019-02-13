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Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı

ANKARA (AA) - Alman Futbol Ligi (DFL), geçen sezon birinci (Bundesliga) ve ikinci ligin (Bundesliga 2) toplam 4,42 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı.DFL'nin her yıl hazırladığı rapora göre, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin toplam geliri,...

Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı
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ANKARA (AA) - Alman Futbol Ligi (DFL), geçen sezon birinci (Bundesliga) ve ikinci ligin (Bundesliga 2) toplam 4,42 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı.

DFL'nin her yıl hazırladığı rapora göre, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin toplam geliri, üst üste 14. yılda da büyüdü. Liglerin 2017-18 sezonundaki geliri, önceki yıla göre yüzde 10'un üstünde artışla 4,42 milyar avroya çıktı.

18 kulüpten 17'sinin 100 milyon avro barajını aştığı Bundesliga'nın geçen sezonki geliri, 2016-17 sezonuna kıyasla yüzde 13 yükselerek 3,81 milyar avroya yükseldi.

Raporda ayrıca Bundesliga kulüplerinin, bünyelerindeki futbol akademilerine 2002'den beri 1,6 milyar avro yatırım yaptığı bilgisi de verildi.

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