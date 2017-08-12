Almus Barajı'nda yarış var - "2018'deki yarışların bir ayağını Almus Barajı'nda yapmak istiyoruz"





TOKAT (AA) - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "2018 yılındaki yarışların bir ayağını Almus Barajı'nda yapmak istiyoruz." dedi.

Başkan Alper Cavit Kabakçı, Tokat'taki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, federasyon olarak yarışları Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yapmak istediklerini söyledi.

Almus ilçesinde bulunan barajda da kano yarışları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kabakçı, "Bizi Tokat'a davet eden milletvekilimiz Zeyid Aslan'a, belediye başkanımız Eyüp Eroğlu'na, Tokatspor yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün Almus Barajı'nda bir gezinti yapacağız. Burada yarışmalarımızın hangi kısımlarını yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunacağız. 2018 yılındaki yarışların bir ayağını Almus Barajı'nda yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar farklı bölgelerde faaliyetler gerçekleştirdiklerini, Bolu ve Iğdır'da yarışlar düzenlediklerini aktaran Kabakçı, önümüzdeki günlerde de Van Gölü'nde etkinlikleri olacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan ile Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da katıldı.