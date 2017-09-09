Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka Stadlarının Temel Atma Töreni

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de açılışını yaptığı gençlik merkezine Yasin Börü'nün ismini verdiklerini belirterek, "Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz." dedi.

Buca ilçesinde gençlik merkezi açılışı ve Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma törenine katılan Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle, şükranla anarak, dün Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle İzmirlilerle bir araya geldiğini, kente kazandırdıkları yeni eserlerin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

İzmir ziyaretinin dolu dolu, bereketli geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Elhamdülillah. Selçuk'ta İzban hattının açılışını gerçekleştirdik, İzban, Selçuk'a kadar gidecek. Burada bitmiyor. Kuzeyde Aliağa'dan Bergama'ya da inşallah uzatmış olacağız. Böylece kuzeyden güneye 188 kilometre demiryolu İzban hattı bitmiş olacak. Torbalı'da çok modern, çok güzel bir hastanenin açılışını yaptık, 250 yataklı. Biliyorum Buca'nın da hastane sorunu var, onu da en kısa sürede halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün akşam İzmirli iş adamlarıyla İzmir'in, Ege'nin ve Türkiye'nin ekonomisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini, daha sonra gece yarısı Manisa'ya geçerek Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli tünellerinin ışık görme törenini yaptıklarını dile getiren Yıldırım, tünellerin hayırlı olmasını diledi.

- "Siyaset bizim için millete hizmet anlamına geliyor"



Başbakan Yıldırım, İzmir'e hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İzmir her şeyin en güzeline layık. İzmir milletvekili seçildiğimde dedim ki '35 İzmir 35 proje'. Bu projelerin 8 tanesi bitti. 14'ü hala devam ediyor. Diğerlerinin de proje çalışmaları yapılıyor. İzmir'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in de İzmir Körfez Geçişi var. Körfezi kuzeyden güneye denizin altında ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. İzmir isteyince biz de bu projeye, düğmeye basacağız. Bu geçiş tamamlandığında bütün çevreyolunu dolanmak artık ortadan kalkıyor, 6 dakikada Çiğliden Narlıdere'ye, Balçova'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Siyaset bizim için millete hizmet anlamına geliyor. İzmir isteyecek biz de yapacağız."

Açılışını yaptığı gençlik merkezinin ismine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, "Yasin Börü Gençlik Merkezi. Yasin Börü'nün kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada yaşayacak." diye konuştu.

Yıldırım, törende İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe statlarının temelini de attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nerede temel atalım dedik, Karşıyaka Göztepe olmaz diyor, Göztepe diyoruz Altay olmaz diyor. Dedik ki tarafsız İzmir'in kadim ilçesi Buca'da bu temeli atalım, böylece tatlıya bağlayalım. Bugün İzmir'in kurtuluş günü. Türk futbolu için de, İzmir futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Engel, engel, engel... Nihayet bütün engelleri aştık. Bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun. Maalesef İzmir'e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor.

Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Bu ülke birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'çılara asla fırsat vermeyecek. İzmir, birliğin, beraberliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü'nün ismi Buca'da yaşayacak. Biz gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak görmek istemiyoruz."

(Sürecek)



