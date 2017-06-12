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Altay'da transfer

- Spor Toto 2. Lig'e yükselen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'dan eski oyuncusu İbrahim Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Altay'da transfer


İZMİR (AA) - Spor Toto 2. Lig'in yeni ekiplerinden Altay, geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Sivasspor'dan eski oyuncusu İbrahim Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen, sportif işlerden sorumlu asbaşkan Barış Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Öztürk, 1. Lig'deki birçok ekipten de teklif almasına rağmen hedefi olan Altay'da şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyledi.

3. Lig'de Karamanspor, 2. Lig'de Kayseri Erciyesspor, 1. Lig'de Sivasspor ve Süper Lig'de ise Bursaspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatan 36 yaşındaki savunma oyuncusu, "Altay'da 2006-2007'de play-off finalinde penaltılarla Kasımpaşa'ya yenildiğimiz maçı unutamıyorum. Altay'ın yeri benim için her zaman farklı. Jübilemi Altay'da yapmak istiyorum." dedi.

İbrahim Öztürk, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında Altay'da mücadele etmişti.

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AltayFutbolİbrahim ÖztürkSpor Toto 2. LigTransfer
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