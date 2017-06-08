"Altın kemer" için 3 bin rakımda güç depoluyorlar





ERZURUM (AA) - YUNUS OKUR - Başpehlivan Recep Kara ve öğrencileri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefine ulaşmak için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerinde yüksek irtifa kampı yapıyor.

Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı olan Recep Kara öncülüğünde 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde çalışmalarını sürdüren ve aralarında Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç ve Nedim Gürel'in de olduğu 15 pehlivan, altın kemere uzanmak için güç depoluyor.

Geçen yıl ekibiyle Erzurum'da kampa giren ve yağlı güreşlerde altın kemere uzanan Recep Kara, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak için kamp yeri olarak yine Erzurum'u tercih etti.

Yüksek rakımda kuvvet ve güce dayalı antrenmanlar gerçekleştiren pehlivanlar, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çim sahalarda kendi aralarında kondisyon idmanı yapıyor.

Pehlivanlar gücünü göstermek için yeşil sahada rakip arkadaşlarıyla da zaman zaman güreş tutuyor.





- Kara: "Aynı başarıyı yakalamak istiyoruz"





Başpehlivan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ekibiyle kamp için Erzurum'u tercih ettiğini hatırlattı.

Kentte yaptığı kamp sonrası altın kemere ulaştığını anımsatan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle mücadele sporlarından dayanıklılık için 2 bin rakım ve üstünde idman yapmak gerekiyor. Biz de bu nedenle burayı tercih ettik. Tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Bayrama kadar buradayız. Verimini geçen sene aldık. Allah'a şükürler olsun 2016 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandık. Ekibim de güzel dereceler elde etti. Bu başarıyı tekrar yakalamak istiyoruz."

Kara, Erzurum'un tüm sporcular için kamp yapılacak yer olduğunu dile getirerek, "15 kişilik kadromuzla kamp yapıyoruz. İnşallah sakatlık, kaza olmadan kampı tamamlamak istiyoruz. Antrenmanlarımızda genellikle dağı kullanıyoruz. Gün aşırı zirveye tırmanıyoruz. Kuvvet antrenmanı ve güreş antrenmanları da yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken Dağı'nın antrenman için güzel bir ortam sunduğuna işaret eden Kara, "Zirveye çıkınca oranın atmosferi güzel oluyor. Oruçlu çıkmak biraz zor oluyor ama şükürler olsun orucumuzu en iyi şekilde idrak ediyoruz. Bunun mükafatını da alırız inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.