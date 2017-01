İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün her yıl Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye verilmesi gerektiğini savundu.



İspanya'nın Marca gazetesine açıklamada bulunan Sevilla'nın 56 yaşındaki teknik direktörü Sampaoli, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Messi hakkında görüşlerini paylaştı.



Geride kalan yıl Altın Top'u kazanan Ronaldo'nun şimdiye kadar aldığı ödülleri hak ettiğini belirten Sampaoli, "Yine de Ronaldo ve Messi arasında büyük fark var." ifadesini kullandı.



Bu sezon La Liga ekibi Sevilla'nın başına geçen teknik adam, "Altın Top, her sene Messi'ye verilmeli. Diğer futbolcular başka bir ödül için yarışmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Video hakem uygulamasıyla ilgili bir soru üzerine ise Arjantinli çalıştırıcı, "Teknoloji futbolu başka bir spora çeviriyor. Bu, alıştığımız futbol değil. Her yeni kural, daha fazla teknoloji içeriyor ve bu da oyunu daha az dinamik hale getiriyor. Bunu doğru bulmuyorum." şeklinde görüş belirtti.