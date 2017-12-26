Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Vahap Çelik Lokman Kurt Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Altınordu Kulübü 94 yaşında

- Altınordu Derneği Başkanı Mertan: - "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum"

Altınordu Kulübü 94 yaşında


İZMİR (AA) - 94. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Altınordu'nun dernek başkanı Salih Mertan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum." dedi.

Kulübün 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mertan tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Dernek başkanı Salih Mertan, Altınordu Kulübünün tarihi bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum. Bugün aramızda olan genç futbolcuların da bu heyecanımıza ortak olması bizleri ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

Altınordu Futbol Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altınordulu bir baba ve amcaya sahip olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, "Bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Ama ne acıdır ki amcam İsmet Orhunbilge'yi de yıllar önce bugün toprağa verdik. Tarih işte böyle tesadüflerle dolu." ifadelerini kullandı.

Törene, A takım kadrosundan Fatih Aktay, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra 11 Yaş Altı Takım oyuncuları ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınorduFutbolKuruluş Yıl DönümüTOREN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5