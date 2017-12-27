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Altınordu'dan ilk yarı değerlendirmesi

- Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Hedefin biraz gerisinde gibi görünsek de bu ligin ikinci yarılarında her zaman iyi performans gösterdik ve yine göstereceğiz"

Altınordu'dan ilk yarı değerlendirmesi


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında daha iyi performans göstereceklerini belirtti.

Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında ligin ilk yarısında altyapıdan 16 gencin forma giydiğini, Ziraat Türkiye Kupası ile bu rakamın 19'a yükseldiğini kaydetti.

Türk gençlerine güvenerek çıktıkları bu yolda, onlara en fazla süreyi verip, en yüksek verimi almaya çalıştıkları ilk yarıyı geride bıraktıklarını bildiren Eroğlu, "Hedefin biraz gerisinde gibi görünsek de bu ligin ikinci yarılarında her zaman iyi performans gösterdik ve yine göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, galip tamamlayabilecekleri ancak 2-0 kaybettikleri Denizlispor karşılaşmasına çok üzüldüğünü, İstanbulspor ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarında da kendilerine yakışan bir oyun sergileyemediklerini vurgulayarak, "Ligin en fazla gol atan 6-7 ekibinden biriyiz. Mirkan Aydın ve Kerim Avcı gol krallığı yarışmasında ön planda. Bu noktada takım içi gol sayısının eşit dağılmamasını bir handikap olarak görüyorum. Diğer yandan her zaman en başarılı yönümüz olan takım savunmasını bu kez başaramadık. Bunda da genç, özellikle de savunma bloğu çok genç bir ekip olmamız büyük rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıklar nedeniyle dezavantaj yaşadıklarını bildiren Eroğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dış saha maçlarında hedeflediğimiz puana ulaştık. İlk yarıda sadece 1 maç kazanıp, 5 beraberlik, 2 yenilgi almak bizi play-off barajının altında tuttu. Her şeye rağmen TFF 1.Lig’de özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir çıkış yakalıyoruz. Bunu daha önce iki kez yaptık ve yine yapacağımıza inanıyoruz. Devre arası transfer döneminde yapacağımız takviyelerle bu çıkışı yakalayacak bir ekip oluşturacağız."

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AltınorduFutbolHüseyin EroğluTFF 1. Lig
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