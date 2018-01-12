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Altınordulu oyunculara pas eğitimi

- Avrupalı futbolculara bireysel antrenörlük yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi İzmir'de Altınordulu gençlere pas eğitimi verdi

Altınordulu oyunculara pas eğitimi


İZMİR (AA) - Avrupalı birçok futbolcunun bireysel antrenörlüğünü yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordulu futbolculara pas eğitimi verdi.

Altınordu Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bristol City'den Niclas Eliasson, Waasland Beveren'den Isaac Thelin, Heracles'ten Kristoffer Peterson, Hammarby'dan Jiloan Hamad, Celta Vigo'dan John Guidetti ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un yanı sıra birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir'de Altınordu futbolcularına deneyimlerini aktardı.

İlk gün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Görsel Eğitim Salonu'nda teorik anlatımlarda bulunan ekip, daha sonra 16 ve 17 yaş altı takımlarından 12 oyuncuyla saha çalışması yaptı.

Saha çalışmalarını antrenörlerle birlikte ikinci gün değerlendiren, 18 yaş altı takımı ile çalışma yapan ekip, 14 ve 15 yaş altı takımlarından ise 40 oyuncuyla saha çalışmasına çıktı.

Gün sonunda Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz ile özel bir çalışma da gerçekleştiren Eija Feodoroff-Fredrik Johansson, görsel eğitim sırasında gösterdikleri teknikler ile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki benzerlikleri gösterdi.

Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, eğitimin sonunda Ronaldo'nun ünlü "ölü yaprak" vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.

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AltınorduBireysel AntrenörFutbolPas Eğitimi
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