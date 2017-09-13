Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Altuğ Çelikbilek çeyrek finalde

- Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransız rakibi Maxime Janvier'yi yenerek American Express İstanbul Challenger'da çeyrek finale yükseldi

Altuğ Çelikbilek çeyrek finalde


İSTANBUL (AA) - American Express İstanbul Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransız rakibi Maxime Janvier'yi yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki milli tenisçi iki maç puanı kurtardığı karşılaşmada Fransız rakibi Maxime Janvier'yi 7-6, 0-6, 7-5'lik setlerle mağlup etti.

Çelikbilek, 2 saat 20 dakika süren karşılaşmanın sonunda elde ettiği bu galibiyetle kariyerinde ilk defa ATP Challenger Turu düzeyindeki bir organizasyonda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Altuğ Çelikbilek, American Express İstanbul Challenger çeyrek finalinde Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun ile kozlarını paylaşacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altuğ ÇelikbilekAmerican Express İstanbul ChallengerFransız Rakibi Maxime JanvierMilli Tenisçi Altuğ ÇelikbilekTenis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5