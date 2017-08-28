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"Amacımız ligde ilk 8'e kalmak"

- Eskişehir Basket'in oyuncusu Marshall: "Eskişehir Basket'in bu sezon yakalayacağı başarının en önemli unsuru forma rekabetinin yaşanacak olmasıdır"

ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in ABD'li forvet oyuncusu Sean Marshall, takımın bu sezon yakalayacağı başarının en önemli unsurunun forma rekabetinin yaşanması olacağını söyledi.

Marshall, Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma çok iyi transferlerin yapıldığını vurguladı.

Bu sezonun zorlu geçeceğini aktaran Marshall, "İşimizin daha zor olduğunu biliyoruz. Türkiye'de oyun çok sert oynanıyor. Bunun farkındayım. Ama iyi transferler yapıldı. Geçtiğimiz sezon aile ortamı yakalanmış olması, şampiyonlukta büyük faktördü. Bu sezon da bu faktörün yerine getirildiği takdirde başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Marshall, takımda yabancı oyuncu sayısının arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ligde başarılı olmak istiyorsanız kadronuzu geniş tutmalısınız. İyi transferlerin yapıldığını düşünüyorum. Kadromuzun genişliği de çok iyi. Rowland, Baron, Ayress gibi çok iyi oyuncular aramıza katıldı. Eskişehir Basket'in bu sezon yakalayacağı başarının en önemli unsuru forma rekabetinin yaşanacak olmasıdır. Ben de elimden gelenin fazlasını yine yapmaya devam edeceğim. Takımımın başarılı bir dönem geçirmesini çok istiyorum."

ABD'li forvet Marshall, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampa da değinerek, "Yeni başantrenörümüz Josep Maria Berrocal oldukça hırslı. Antalya'daki kampta bizi çok iyi çalıştırdı. Yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Ekim ayında başlayacak olan lige kadar hazır olacağız. Amacımız taraftarımızı arkamıza almak ve ligde ilk 8'e kalmak." ifadelerini kullandı.


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BasketbolEskişehirEskişehir BasketSean Marshall
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